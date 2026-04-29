阿治曼一季度租赁合同总值同比增长约20%

阿通社阿治曼2026年4月29日电 阿治曼市政与规划局表示，2026年第一季度租赁合同总值同比增长约20%，达到14.42亿迪拉姆，共涉及36432份合同。

约2.4亿迪拉姆的增长凸显了阿治曼作为投资目的地吸引力不断增强，并支持其推动建设具有竞争力的营商环境的战略，与“阿治曼2030愿景”相一致。

该增长也支持“阿治曼2030愿景”，该愿景旨在打造竞争性营商环境和推动经济增长的投资环境。

阿治曼市政与规划局数据显示，租赁合同总值从2024年第一季度的12.03亿迪拉姆涉及34957份合同，增长至2025年同期的约13.55亿迪拉姆涉及39009份合同。

租赁监管部门执行主任优素福·穆罕默德·沙伊巴·努艾米表示，这些数据反映出持续增长以及监管和立法框架在增强该酋长国吸引力方面的成效。

他补充说，该部门正继续推进智能服务建设，并更新立法，以跟上增长步伐，提升投资者信心，并支持可持续投资环境。

他指出，阿治曼的基础设施和公共服务持续改善，从而增强竞争力并吸引投资。

他表示，2026年第一季度，各类租赁合同认证活动显著，共签署36432份合同。其中包括25957份住宅合同、10415份商业合同以及60份投资合同。这反映出租赁市场需求旺盛以及该酋长国运营体系的高效性。

阿治曼英明领导层的指导着力激励公民和投资者，通过提供综合配套设施和激励措施。阿治曼的法律法规以灵活性和清晰性为特点，有助于营造支持创业的良好环境。