阿布扎比2025年非石油对外贸易增长36%

阿通社阿布扎比2026年4月29日电 阿布扎比海关发布的统计数据显示，2025年该酋长国非石油对外贸易大幅增长36%，超过4154亿迪拉姆，而2024年约为3060亿迪拉姆。

这一增长反映出阿布扎比作为全球外贸增长最快经济体之一的领先地位，得益于商业活动的扩展以及与全球市场经济伙伴关系的加强。

非石油出口在2025年显著增长63%，达到1754亿迪拉姆，高于2024年的1078亿迪拉姆。进口增长22%，2025年达到1704亿迪拉姆，而2024年为1402亿迪拉姆。

再出口同样实现强劲增长，增长20%，2025年达到700亿迪拉姆，高于2024年的580亿迪拉姆。

这些成果表明阿布扎比经济的韧性以及经济多元化持续推进。同时，这也凸显该酋长国基础设施在支持贸易与商业方面的效率，进一步巩固其作为区域和全球贸易与物流枢纽的地位。

阿布扎比经济发展局主席艾哈迈德·贾西姆·扎阿比阁下表示，2025年阿布扎比非石油外贸表现反映出一个以效率、规模和连续性为基础构建的体系。这一增长源于政策、基础设施和市场准入之间的有序协同，使贸易流动更加高效和可靠。

他补充说，出口增长以及进口和再出口的持续增长表明阿布扎比更加深入融入全球贸易体系，并在关键贸易通道中具备更强竞争力。在全球环境日益复杂的背景下，阿布扎比持续确保贸易顺畅流动，降低供应链摩擦，并保持稳定运作。

他表示，我们将继续专注于拓展合作伙伴关系、提升物流能力，并推动更高效的跨境贸易，进一步巩固阿布扎比作为全球贸易体系中可信赖枢纽的地位。

阿布扎比海关总署署长拉希德·拉赫杰·曼苏里表示，这些成果体现了阿布扎比政策在构建以多元化、可持续性和开放性为基础的竞争性经济模式方面的成功，与该酋长国战略愿景保持一致。这一加速增长反映了公私部门合作的强大动力，并凸显海关体系作为营商环境战略支撑的作用。”

他补充说，阿布扎比海关持续推进海关业务现代化，通过采用先进数字解决方案和智能系统，同时加强风险管理并提升运营效率。

这些努力有助于实现贸易流动更加顺畅、货物通过港口更快流转，并进一步巩固阿布扎比作为全球贸易与投资枢纽的地位。

在运输方式方面，非石油贸易中航空运输占33.5%，陆路运输占35%，海运占31.5%，体现出通过多种运输方式。