迪拜航空航天企业一季度净利润增长19.11%

阿通社迪拜2026年4月29日电 迪拜航空航天企业29日宣布，2026年第一季度实现净利润1.022亿美元，较2025年同期的8580万美元增长19.11%。

公司报告，税前利润为1.204亿美元，高于去年同期的1.012亿美元。

营收同比增长15%，达到创纪录的4.555亿美元，而2025年第一季度为3.959亿美元。

营业利润达到2.431亿美元，去年同期为2.014亿美元；净财务成本为1.227亿美元。同期所得税费用为1820万美元。

经营现金流总计2.963亿美元，低于去年同期的3.447亿美元。税前利润率由25.6%升至26.4%，而税前股本回报率保持在13%。

在财务状况方面，截至2026年3月底，总资产为163.36亿美元，而2025年12月底约为165.47亿美元。可用流动性由34亿美元增至45.47亿美元，流动性覆盖率从277%提升至1089%。

在运营方面，公司购入9架飞机，出售15架飞机，并签署64项租赁协议、延期和修订。其机队拥有、管理和承诺交付的飞机总数达到663架。

迪拜航空航天企业还签署了价值28亿美元的长期无担保循环信贷额度。

迪拜航空航天企业首席执行官菲罗兹·塔拉波雷表示，2026年第一季度对公司而言是一个卓越季度。在本季度，我们签署了最终协议，以约70亿美元的企业价值收购Macquarie AirFinance Limited100%股权。交易完成后，将为我们的机队增加约350架自有和承诺交付飞机。

他补充说，过去五年公司强劲的财务表现，加上业务规模（的提升，促使全球评级机构KBRA将其高级无担保债务评级上调至“A-”。

他表示，第一季度强劲的财务表现体现了公司业务实力。营收达到创纪录水平，利润率也实现扩张。