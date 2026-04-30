苏海勒·马兹鲁伊：阿联酋交通和供应链系统持续高效、稳定运行

阿通社阿布扎比2026年4月30日电 能源与基础设施部长兼供应与运输委员会主席苏海勒·本·穆罕默德·马兹鲁伊阁下表示，阿联酋运输与供应链系统持续高效稳定运行，这得益于基于前瞻性、协同整合和面向未来的国家综合模式。

马兹鲁伊表示，运输与供应链系统的持续运行体现了应对地区挑战的高度韧性，并提升了货物流通效率。这得益于灵活的基础设施以及海运、陆运和铁路多种运输渠道的多元与整合。

他指出，自近期发展以来，集装箱处理量已超过262000个，每日约有4800辆卡车投入运营以加强港口之间的连接。同时，在阿联酋水域监测了约1200艘船只，用于保障供应与服务。

他进一步指出，通过综合卡车运输网络加强海湾沿岸港口与东海岸的连接，并配套一系列便利措施，包括取消运输限制和费用豁免。此外，区域和国际合作也确保了货物流通不间断。

在治理方面，他表示，该系统通过供应与运输委员会在国家综合框架下进行管理，依托与私营部门的协同合作，以及与20多个联邦、地方和运营实体的协调，并通过明确治理机制确保效率与可持续性。同时实现港口、陆路口岸和铁路网络之间的直接联通。

他强调，国家团队在当前阶段发挥关键作用，通过专业运营团队管理流动、数据和物流。该团队全天候运行国家运营中心，实时监测运输，并与经济部协调优先安排船舶进出，同时及时解决运营问题并根据压力情况调整路线。

在基础设施投资方面，他指出其在提升供应链准备能力方面的显著作用。东海岸港口能力提升20倍，每日卡车流量增长30倍，冷链电源点从490个增加至2400多个，起重机数量超过30台。同时提供超过700万平方米的仓储空间，并在富查伊拉港设立专用区域，用于处理来自海合会国家的280万吨散货。

在社会凝聚力方面，他表示，阿联酋当前所展现的状况反映出社会意识和对国家系统效率的高度信任，同时体现了社会与政府之间基于透明与准备的稳固合作。

他补充说，阿联酋社会所展现出的卓越团结精神和负责任的国家意识令人感到自豪和赞赏，并确认国家的力量源于其人民的觉悟与团结。

能源与基础设施部基础设施与运输事务副部长穆罕默德·曼苏里表示，为运输企业提供的灵活便利措施直接支持了物流行业，并在当前阶段提升了其效率，确保货物流动顺畅持续。

他表示，这些措施包括启用替代路线，、取消港口间卡车通行限制，以及与当地政府协调取消道路通行禁令，从而加快运输并缩短时间。

他补充说，东海岸与其他港口之间的通行费用已被豁免，同时启用海关通道以加快通关流程，并简化车辆入境流程，包括允许空车入境。

关于港口表现，他指出，自3月初以来的运营情况充分体现了阿联酋港口的效率和准备能力，其一体化能力增强了应对各类发展变化的能力。

他表示，这些能力包括先进且可扩展的运营能力，使港口能够高效应对增长，并与铁路网络和陆路口岸实现协同运作，确保货物流动顺畅，同时通过前瞻性计划、替代路线和运营灵活性应对突发需求。

他强调，这些努力体现了相关各方之间的协同作用，并有助于提升阿联酋作为全球物流枢纽的竞争力。

沙迦港口、海关及自由区管理局主席谢赫哈立德·本·阿卜杜拉·本·苏尔坦·卡西米表示，物流运作的顺畅体现了联邦、地方和运营层面之间高度一体化，从而提升港口效率，确保持续运行并维持货物与服务持续流动。

他指出，东海岸港口是国家系统的战略支柱，有助于实现供应链路线多元化，并强化阿联酋作为区域物流枢纽及全球贸易重要参与者的地位。

阿布扎比港口集团董事总经理兼首席执行官穆罕默德·朱马·沙姆西船长表示，国家航运公司在保障供应链持续运行、方面发挥关键作用，通过增强海运能力并提供综合物流解决方案，以应对全球发展变化。他指出，国家船队的高准备能力和运营灵活性确保了在紧急情况下货物流动稳定高效，从而增强供应安全并巩固阿联酋作为全球海运贸易枢纽的地位。

迪拜港口、海关及自由区公司主席阿卜杜拉·本·德米桑表示，阿联酋先进的运营指标体现了其以高效率和高准备能力应对全球贸易快速变化的能力。

他指出，供应链韧性、集装箱处理能力的提升以及港口间连接性的增强，体现了国家物流系统的高度整合。

阿提哈德铁路公司首席执行官沙迪·马拉克强调，国家铁路网络是强化运输系统整合的关键要素，已成功连接港口、陆路口岸及物流区，促进国内和区域贸易流动。自2023年2月启动货运铁路以来，该网络带来了显著经济效益，并持续通过提升运营能力应对不断增长的货运需求，进一步巩固阿联酋作为全球物流枢纽的地位。