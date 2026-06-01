智利中部沿海附近发生5.8级地震

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智利中部沿海附近发生5.8级地震

阿通社圣地亚哥2026年6月1日电 智利中部沿海附近当地时间周日发生里氏5.8级地震。

德国地学研究中心表示，此次地震发生于格林尼治时间21时34分，震源深度为10公里，属于浅源地震。

根据初步测定，震中位于南纬32.78度、西经71.82度。