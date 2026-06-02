MGX与战略合作伙伴将在法国建设第二个人工智能园区

阿通社巴黎2026年6月1日电 MGX、法国公共投资银行和米斯特拉尔公司宣布，计划扩大法国人工智能园区项目，目标是在法国全国范围内建设总计最高达3吉瓦的算力能力。

随着人工智能园区即将确定第二个建设地点，该项目联合体及其合作伙伴的初始投资规模将增加一倍。这也是建设欧洲领先人工智能工厂网络的自然延伸，使该项目的发展范围超越位于塞纳-马恩省富茹园区这一旗舰项目。

人工智能园区由法国公共投资银行、欧洲生成式人工智能先驱企业米斯特拉尔公司、全球人工智能和先进技术投资公司MGX，以及全球加速计算领导企业英伟达共同成立的合资企业。

此次扩建将进一步巩固法国作为欧洲大型低碳人工智能工厂首选投资目的地的地位，同时满足欧洲市场对负责任和可持续人工智能算力资源不断增长的需求。

随着人工智能园区在法国全国范围内扩展，该项目将继续为其股东及法国人工智能旗舰企业米斯特拉尔公司提供大规模算力资源，支持其持续发展。

上述消息是在“选择法国”峰会期间宣布的。法国总统埃马纽埃尔·马克龙以及阿布扎比执行事务管理局主席、人工智能与先进技术委员会秘书长哈勒敦·哈利法·穆巴拉克出席并见证了相关宣布，凸显了人工智能园区项目对法国和阿联酋两国的重要战略意义。

该扩建项目预计将在法国创造数千个就业岗位，并与法国能源、电池、半导体、电子以及其他关键技术领域的龙头企业开展密切合作。

通过整合法国完整工业价值链，人工智能园区旨在增强法国技术主权，并加快建设具有国际竞争力的欧洲人工智能生态系统。

此次扩建是在富茹园区快速发展的基础上推进的。当地民选官员和社区领导人与人工智能园区项目团队紧密合作，为塞纳-马恩省吸引就业和投资机会。

该园区按照最高环境标准建设，利用法国高度低碳化的电力网络供电，并采用无水冷却技术和高能效设计，以可持续方式扩大人工智能算力规模。

第二个选址将遵循相同的原则：与地方当局密切协调、坚持高环境标准，并采用一种旨在培育欧洲人工智能领军企业、同时巩固法国在欧洲可持续人工智能未来中核心地位的产业模式。

人工智能园区总裁蒂博·德福塞表示，法国拥有引领欧洲人工智能发展的能源优势、人才资源和科研基础。当前关键问题在于，法国将如何利用其建设的每一吉瓦算力资源。推动人工智能园区向3吉瓦规模扩展，就是我们的答案：建设一个开放平台，联合法国工业伙伴和地方合作伙伴，推动法国供应商向产业价值链更高端迈进，并为法国人工智能领军企业提供原本难以获得的发展规模。这是法国与阿联酋共同致力打造的合作伙伴关系。我们衡量成功的标准非常简单：每新增一吉瓦算力，都应为法国创造更多价值，而不仅仅是经过法国。”