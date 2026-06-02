刚果（金）埃博拉确诊病例增至321例

阿通社金沙萨2026年6月2日电 刚果（金）埃博拉病毒疫情持续蔓延，全国确诊病例已增至321例。

刚果（金）政府公布的数据显示，目前确诊病例中已有48人死亡。

疫情目前已扩散至该国三个省份，有关部门正持续监测疫情发展并采取防控措施。