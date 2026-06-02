迪拜世界贸易中心自由区携手DHL快递支持中小企业发展

阿通社迪拜2026年6月2日电 迪拜世界贸易中心自由区与国际领先物流服务提供商DHL快递建立战略合作关系，共同构建强有力的商业生态体系，帮助中小企业实现成长、扩张并提升全球竞争力。

此次合作旨在为迪拜世贸中心自由区内运营的中小企业提供切实且高影响力的支持，重点提升企业能力、增强运营韧性，并帮助企业进入国际市场。

除为自由区企业成员提供优惠价格外，此次合作的核心内容是DHL GoTrade项目。该项目是DHL推出的一项全球倡议，旨在通过能力建设和知识转移支持中小企业发展。

该项目将为具备出口能力的企业提供系统化培训，帮助其掌握跨境贸易和国际扩张所需的工具和专业知识。

合作协议在DHL快递阿联酋迪拜办公室举行的签约仪式上正式签署。签约双方分别为DHL快递阿联酋董事总经理马哈穆德·哈吉·侯赛因和迪拜世界贸易中心自由区监管运营副总裁阿卜杜拉·班纳。

阿卜杜拉·班纳表示，中小企业领域是迪拜经济增长的重要引擎，也是《迪拜经济议程D33》的关键支柱。

他说，迪拜世贸中心自由区致力于通过提供适当的基础设施、商业网络和专业知识，帮助企业实现跨境发展。我们与DHL快递的合作通过GoTrade项目为自由区生态体系带来了具有实际价值和显著影响力的资源，帮助企业掌握国际贸易所需的实践能力，加快其全球扩张步伐。

他补充说，此次合作体现了迪拜世贸中心自由区持续致力于打造具有竞争力和面向未来的营商环境，使企业能够实现增长、创新，并为迪拜长期经济目标作出贡献。

迪拜世贸中心自由区将为其自由区社区提供DHL GoTrade项目的参与机会。目前，该自由区拥有超过2500家公司，涵盖40多个行业，并在迪拜中央商务区多个重要商业区域开展业务。

对于这些企业而言，此次合作带来了直接且实际的收益，即能够免费参与由全球知名物流与贸易合作伙伴提供的专业培训，且无任何准入门槛。

马哈穆德·哈吉·侯赛因表示，国际贸易从未像今天这样触手可及，但对于许多中小企业而言，全球扩张仍然面临诸多复杂挑战。在DHL快递，我们的职责不仅限于物流服务，我们更是国际增长的推动者，利用全球网络和贸易专业知识帮助企业把握全球机遇。

他表示，通过DHL GoTrade项目，我们向企业家和中小企业提供国际运输、海关事务、电子商务以及跨境运营等领域的实用知识，帮助他们建立参与国际竞争和实现国际增长所需的信心和能力。

根据项目安排，中小企业将通过由14个互动培训模块组成的综合课程体系，获得涵盖物流运营、国际贸易框架、电子商务、海关程序、客户体验以及财务规划等重点领域的定制化指导。

合作框架还建立了迪拜世贸中心自由区与DHL之间持续开展知识交流和合作互动的基础，为未来持续开发面向中小企业的项目和计划创造条件。

此次与DHL的合作是迪拜世贸中心自由区近年来推动的一系列合作项目中的最新成果，旨在为自由区内的企业家、初创企业及成熟企业创造更多价值，并进一步增强自由区生态体系。

迪拜世贸中心自由区提供100%外资所有权、个人所得税全免，以及超过1200项获许可商业活动。