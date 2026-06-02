阿卜杜拉·本·扎耶德会见国际原子能机构总干事

阿通社阿布扎比2026年6月2日电 阿联酋副总理兼外交部长谢赫阿卜杜拉·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下会见国际原子能机构总干事拉斐尔·马里亚诺·格罗西。

会见在阿布扎比举行。双方讨论了伊朗使用导弹和无人机针对阿联酋境内民用场所和设施发动的无端恐怖袭击所造成的影响，以及这些袭击对地区安全与稳定构成的威胁，并讨论了其对国际海上航行、能源供应和全球经济的影响。

双方还讨论了从伊拉克领土针对阿联酋发动的严重恐怖无人机袭击，其中包括针对达夫拉地区巴拉卡核能发电站的袭击。袭击击中了位于核电站内部区域外围的一台发电机。事件未造成人员伤亡，核辐射安全水平亦未受到影响。

谢赫阿卜杜拉殿下重申强烈谴责这一无端恐怖袭击，并表示该行为严重违反国际法。他强调保护民用设施和关键基础设施的重要性，并强调必须遵守国际法的规则和原则。

双方还回顾了阿联酋与国际原子能机构持续数十年的长期卓越合作，并探讨了进一步加强多个领域合作的途径，以支持按照最高国际安全、安保和防扩散标准和平利用核能。

谢赫阿卜杜拉殿下表示，阿联酋将继续加强与国际原子能机构的合作，并支持该机构在地区和国际层面推进核安全和核安保方面发挥关键作用。

格罗西赞赏阿联酋与国际原子能机构之间的密切合作，并赞赏阿联酋致力于遵守最高透明度标准、核安全标准和核安保标准。他强调保护民用核设施免受威胁或敌对行为的重要性，以维护国际安全与稳定。

外交部能源与可持续事务助理部长阿卜杜拉·巴拉拉，以及阿联酋核能公司董事总经理兼首席执行官穆罕默德·哈马迪参加会见。