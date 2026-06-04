阿联酋2025年反洗钱、打击恐怖主义融资和反扩散融资体系取得显著成果

阿通社阿布扎比2026年6月4日电 阿联酋国家反洗钱、打击恐怖主义融资和反扩散融资委员会宣布，阿联酋2025年国家反洗钱、打击恐怖主义融资和反扩散融资体系绩效指标已在国家战略监督高级委员会最近一次会议上获得批准。

相关成果体现了阿联酋持续坚持以风险为本和可持续的方式，应对金融犯罪威胁，提升国家工作成效，加强协调与融合，并通过准确、最新的指标，支持国家体系衡量影响和持续改进绩效的能力。

阿联酋中央银行行长、国家委员会主席哈立德·穆罕默德·巴拉马在评论相关成果时表示：“这些领先成果体现了阿联酋在落实《2024—2027年反洗钱、打击恐怖主义融资和反扩散融资国家战略》方面取得的持续进展，也重申了阿联酋致力于营造安全稳定全球金融环境的坚定承诺。这一承诺建立在稳健且灵活的监管框架之上，该框架能够预判新兴挑战，并以高效和自信的方式打击金融犯罪。”

他补充说：“2025年绩效指标所反映的显著进展具有重要战略意义，特别是在阿联酋完成一系列重大立法和监管改革之后，其中最重要的是颁布2025年第10号联邦法令。强化后的法律框架进一步巩固了治理安排，加强了机构间融合，并进一步提升了阿联酋金融和经济竞争力。”

他还向国家委员会成员、监管机构、执法机关和战略伙伴表示诚挚感谢，赞扬他们持续奉献，并在提升绩效指标和实现这些重要成果方面发挥关键作用，充分体现了“一个国家团队”的精神。

阿联酋国家反洗钱、打击恐怖主义融资和反扩散融资委员会秘书长兼副主席哈米德·赛义夫·扎阿比表示，2025年绩效指标体现了阿联酋按照金融行动特别工作组（FATF）标准和国际最佳实践，不断提升国家反洗钱、打击恐怖主义融资和反扩散融资体系有效性的承诺。

在国际合作方面，秘书处与外交部协调，继续加强与国际伙伴在反洗钱和打击恐怖主义融资领域的沟通渠道与合作。

年内，秘书处与多个FATF成员司法辖区举行了15场专家会议，有助于加强技术交流，发展以风险为本的合作，分享最佳实践，并持续扩大双边和多边合作，以支持全球打击金融犯罪的努力。

扎阿比补充说：“所取得的成果确认了相关国家机构之间协调工作的持续提升，也体现了国际伙伴关系在支持阿联酋打击跨境金融犯罪方面日益增强的作用。阿联酋将继续致力于加强机构准备度，提升监管和金融调查的有效性，并推动数据和统计指标的运用，以支持决策制定并衡量国家体系的影响。”

根据相关指标，阿联酋在2025年进一步巩固了其作为值得信赖的全球伙伴的地位。通过司法合作、执法和金融情报渠道收到的请求持续增加。

收到的司法协助请求增加4.9%，从492项增至516项；收到的引渡请求增加25.3%，从446项增至559项。金融情报部门收到的信息请求增加20.7%，从1261项增至1522项。预防性冻结令也增加46.7%，从15项增至22项，冻结资产价值增至1.5亿迪拉姆，为此前的三倍。

在对金融机构、虚拟资产服务提供商以及指定非金融企业和职业的监管方面，阿联酋对金融机构和虚拟资产服务提供商开展了781次检查，并处以总额3.84亿迪拉姆的行政处罚。可疑交易报告增加28%，达到约8万份，其中银行业占82.2%。在指定非金融企业和职业领域，开展了约8900次检查，并处以总额1.6033亿迪拉姆的处罚。

在最终受益所有权透明度方面，阿联酋在加强最终受益所有权数据要求合规方面取得显著进展。与上一年相比，改善幅度达到91.7%，缺少最终受益所有权信息的法人数量仅为336个，而2024年为4038个。

以风险为本的检查增加54.2%，从15.5万次增至23.9万次；最终受益所有权查询增加43.3%，达到3300项，其中68.9%来自执法机关，30.6%来自金融情报部门。

在金融情报、调查和资产追回方面，发布的情报资料包增加83.7%，从233份增至428份。纳入这些资料包的报告数量增加155.1%，从1492份增至3806份。

可疑交易报告增加20.8%，从5.4万份增至6.6万份；执法机关处理的洗钱案件增加45.8%，从646起增至942起。国内没收资产达到42.3亿迪拉姆，另有7.5亿迪拉姆返还给受害者。

在打击恐怖主义融资方面，与恐怖主义融资有关的可疑报告增加62%，从158份增至256份。全年共记录56起恐怖主义融资调查，其中85.7%涉及自然人。

2025年绩效指标基于主管机关、监管机构和金融情报部门提供的数据，为阿联酋国家反洗钱、打击恐怖主义融资和反扩散融资体系提供了全面、以数据为基础的评估。

相关成果反映出阿联酋国家体系在国际合作、监管、最终受益所有权透明度、金融情报、资产追回、打击恐怖主义融资以及反扩散融资等关键领域的成熟度和持续发展。