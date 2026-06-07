约翰内斯堡工商会主席高度评价迪拜发展模式

阿通社阿布扎比2026年6月7日电 约翰内斯堡工商会主席凯伦·萨瑟恩斯表示，阿拉伯联合酋长国是南非的重要战略伙伴，并指出迪拜是可持续经济增长和商业竞争力方面的全球领先典范。

萨瑟恩斯在迪拜商会组织的约翰内斯堡贸易代表团活动期间接受阿联酋通讯社采访时表示，迪拜已发展成为全球最重要的经济和商业中心之一，阿联酋的发展模式受到南非工商界的高度认可。

她表示，约翰内斯堡希望加强与迪拜的合作，并借鉴其在城市规划、城市发展、基础设施、水资源管理、数字经济和人工智能等领域的先进经验，强调双方拥有建立互利伙伴关系的广阔空间。

萨瑟恩斯赞赏迪拜商会组织此次南非贸易代表团活动的举措，并表示约翰内斯堡欢迎阿联酋投资者，在建筑业、房地产开发、基础设施、金融服务、科技和数字经济等多个领域提供广阔机遇。她指出，约翰内斯堡不仅是重要经济中心，也是进入非洲市场的重要门户。

她还表示，约翰内斯堡工商会有意加强与阿联酋经济机构，特别是迪拜商会的合作，以进一步促进贸易和投资关系，并为两国企业和企业家创造新的发展机遇。

在向阿联酋商界和阿联酋企业领袖发表讲话时，萨瑟恩斯强调南非拥有良好的投资环境，并指出加强与阿联酋的伙伴关系具有重要意义。她表示，迪拜的发展成就受到约翰内斯堡工商界的高度赞赏。