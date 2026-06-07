阿联酋与斯洛伐克举行第二届联合经济委员会会议

阿通社布拉迪斯拉发2026年6月7日电 阿拉伯联合酋长国与斯洛伐克共和国在布拉迪斯拉发举行第二届联合经济委员会会议，重点探讨扩大两国贸易与投资机会。此次会议是在双方近期持续加强接触基础上举行，旨在进一步深化双边经济关系。

会议由阿联酋外贸部副部长法赫德·卡尔卡维与斯洛伐克经济部副部长弗拉基米尔·希莫尼亚克共同主持。斯洛伐克驻阿联酋大使帕沃尔·巴尼奇以及两国公共和私营部门代表出席会议。

讨论重点围绕加强合作的关键领域展开，包括能源与绿色技术、数字化与网络安全、农业与食品产业、基础设施与智慧城市技术以及医疗卫生。这体现了两国致力于通过合作应对全球经济发展的共同承诺。

卡尔卡维在发言中表示：“我们致力于加强双边关系，这将为关键领域的贸易与投资创造新的机遇。通过发挥双方在能源、技术、农业和医疗卫生领域的优势，我们能够推动可持续经济增长，并加快创新步伐，造福两国。”

会议指出，两国非石油贸易额在2025年达到8.127亿美元，未来仍具有进一步增长潜力。

双方还探讨了在绿色氢能、智慧交通、航天技术和废弃物管理等新兴领域扩大合作。布拉迪斯拉发港现代化建设以及恢复迪拜与布拉迪斯拉发之间直航航线的可能性成为重点议题，旨在提升交通基础设施和互联互通。

在阿联酋—斯洛伐克联合经济委员会会议期间，双方还举行联合商务论坛，汇集两国公共和私营部门代表，以加强经济关系并拓展合作与投资领域。

卡尔卡维在论坛讲话中强调，应在阿联酋与斯洛伐克双边关系持续发展的基础上进一步深化合作，并指出这对于推动长期和可持续经济发展具有重要意义。

多家阿联酋知名投资机构参加论坛，并与斯洛伐克主要企业和机构探讨投资与合作机会。双方还举行了双边会谈，以探索伙伴关系机会、交流经验，并加强两国经贸与投资合作。