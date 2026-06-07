迪拜综合经济区管理局2025年贸易额创历史新高

阿通社迪拜2026年6月7日电 迪拜综合经济区管理局（DIEZ)2025年录得历史最佳业绩，贸易总额约达4910亿迪拉姆，实现连续第五年增长。相关指标显示，货物流动和贸易流量实现了实质性扩张。

2025年，DIEZ贸易总额较上年增长46%，与2020年相比增长了四倍。进口连续第三年成为增长的主要驱动力。

DIEZ对迪拜非石油贸易的贡献进一步增强，其占比于2025年升至16%，同期迪拜对外贸易总额突破3万亿迪拉姆。

迪拜王储、副总理、国防部长兼迪拜执行委员会主席谢赫哈姆丹·本·穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆殿下赞扬DIEZ取得的创纪录业绩，并表示这一成果体现了迪拜在阿联酋副总统、总理兼迪拜酋长谢赫穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆殿下愿景指导下打造的经济和贸易环境所展现出的活力。

谢赫哈姆丹殿下表示：“这一卓越增长再次证明迪拜能够领先把握全球变化，并将其转化为新的增长机遇。我们祝贺由谢赫艾哈迈德·本·赛义德·阿勒马克图姆领导的DIEZ团队取得这一成就。该成果有助于实现《迪拜经济议程D33》的目标，并进一步巩固迪拜作为连接全球市场、机遇和投资城市的地位。”

2025年，DIEZ贸易总量增长50%，达到66.78万吨，表明增长主要来自商业活动和货运流动的实际增加，而非单纯价格因素。

DIEZ董事会主席谢赫艾哈迈德·本·赛义德·阿勒马克图姆殿下表示，2025年非石油贸易成果体现了DIEZ经济模式的韧性以及其通过增值活动、物流整合和技术进步实现可持续增长的能力。

他指出，实现4910亿迪拉姆贸易总额以及将DIEZ对迪拜贸易的贡献提升至16%，再次证明DIEZ在巩固迪拜全球先进贸易中心地位方面发挥着关键作用。

迪拜综合经济区管理局执行主席穆罕默德·扎罗奥尼博士表示，2025年的业绩表明，DIEZ增长反映的是贸易流和货运流动的真实扩张，而非暂时性的价格驱动因素。

从行业分布看，机械设备、电气设备和电子产品继续主导DIEZ贸易活动，占贸易总额70%以上，同比增长42%。贵重宝石、贵金属和珍珠增长71%，占贸易总额约26%。两大类别合计占DIEZ贸易总额约96%。

中国继续保持DIEZ最大贸易伙伴地位，占贸易总额28.7%；沙特阿拉伯位居第二，贡献率为9.6%；印度位列第三，占比8%。

这些成果进一步体现了DIEZ在不断变化的全球环境中有效管理贸易平衡的能力，并巩固了其作为迪拜非石油贸易体系重要支柱的地位。