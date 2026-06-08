黎巴嫩卫生部：以色列袭击已致3613人死亡

阿通社贝鲁特2026年6月8日电 黎巴嫩卫生部宣布，自3月2日至周日，以色列对黎巴嫩发动的袭击已造成3613人死亡。

黎巴嫩卫生部在其每日统计报告中表示，根据黎巴嫩国家通讯社援引的数据，受伤人数已达11072人。