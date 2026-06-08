南非贸易、工业和竞争部：阿联酋是非洲重要战略伙伴

阿通社约翰内斯堡2026年6月8日电 南非贸易、工业和竞争部投资促进首席主任莱斯特·布阿表示，阿拉伯联合酋长国是非洲的重要战略伙伴，而迪拜发展成为全球贸易与投资中心正在为南非企业创造新的增长机遇。

布阿在约翰内斯堡举行的迪拜—南非商业论坛期间接受阿联酋通讯社采访时，对迪拜商会组织赴南非贸易代表团的举措表示赞赏，认为这反映出双边经济关系持续增强的发展势头，以及双方加强伙伴关系的共同意愿。

他强调，阿联酋是南非最重要的经济和投资伙伴之一，双边关系正持续扩大，这与两国加强长期战略合作的共同承诺保持一致。

布阿表示，南非将阿联酋视为促进贸易、投资和经济合作的关键伙伴，不仅体现在双边层面，同时也因为阿联酋是连接非洲与国际市场的重要全球门户。

他补充说，近年来两国经济关系通过政府官员和商界领袖的互访不断加强，体现出双方推动经济伙伴关系的共同决心。

布阿指出，贸易和投资数据反映出两国经济关系持续加强，南非对阿联酋的出口额达到约26.8亿美元，这表明南非进入阿联酋市场的渠道不断拓宽，双边贸易往来日益密切。

他还表示，阿联酋是南非主要国际投资来源国之一。阿联酋投资者已在南非启动33个投资项目，总价值约229.6亿美元，创造超过5500个就业岗位，这体现了阿联酋工商界对南非市场的信心。

布阿表示，该部门正积极吸引更多阿联酋投资进入南非，特别是在支持经济增长和创造就业的生产性领域。他指出，先进制造业、可再生能源、基础设施建设、物流和先进技术等领域蕴含广阔合作前景。

布阿强调，两国关系已超越贸易和投资范畴，发展成为建立在信任、相互尊重和共同利益基础上的战略伙伴关系。他表示，希望未来双方合作能够扩展至更多领域并创造更多经济机遇。