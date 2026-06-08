阿联酋红新月会拨款3670万迪拉姆支持加沙人道主义援助

阿通社阿布扎比2026年6月8日电 根据阿布扎比酋长达夫拉地区代表、阿联酋红新月会主席谢赫哈姆丹·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下的指示，阿联酋红新月会拨款3670万迪拉姆新的人道主义援助，用于支持加沙地带的人道主义状况。

这批援助属于“勇敢骑士3”行动的一部分。该行动根据阿联酋总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下的指示发起，由阿联酋实施，旨在减轻受影响民众的苦难，并加强加沙地带的人道主义响应。

援助方案包括超过16万个食品包和4万多个医疗包，旨在支持受影响家庭，满足其食品、医疗和人道主义需求。

这批援助体现了阿联酋总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下的人道主义理念，以及其持续致力于加强阿联酋应对人道主义危机和向受影响群体提供紧急支持的承诺，进一步巩固阿联酋作为全球人道主义行动积极伙伴的地位。

该倡议体现了阿联酋长期坚持的人道主义方针，以及通过提供紧急救援援助和加强关键领域的人道主义响应努力，支持兄弟的巴勒斯坦人民的坚定承诺。

谢赫哈姆丹·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下的指示再次彰显阿联酋持续致力于减轻受影响民众苦难、向其提供生活必需品、增强其韧性并改善其人道主义和生活状况的承诺。

阿联酋红新月会重申，将继续通过“勇敢骑士3”行动实施粮食安全、医疗保健、住房安置和社区支持等领域的专项计划，并与相关机构和人道主义伙伴协调开展工作。

作为“勇敢骑士3”行动的一部分，阿联酋红新月会继续实施救援和发展项目，支持加沙地带受影响居民，履行其人道主义使命和帮助有需要群体的承诺，同时弘扬阿联酋所倡导的人道主义团结与合作价值观。