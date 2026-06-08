国家参考实验室推出人工智能前列腺癌诊断重大突破

阿通社阿布扎比2026年6月8日电 M42旗下国家参考实验室与数字病理创新企业Qritive达成合作，在阿联酋引入先进的人工智能驱动前列腺癌诊断技术。

此次部署标志着阿联酋前列腺癌检测与诊断方式取得重要进展，进一步体现国家参考实验室利用先进技术提供更快速、更精准和更一致患者护理的承诺。

随着病理学进入数字化转型新时代，人工智能正日益成为提升诊断质量的重要推动力量。其中，Qritive开发的AI前列腺模块能够对组织样本进行数字分析，标示可疑区域，并提供结构化分析结果，从而支持更快速、更一致的癌症检测和分级评估。

该系统已整合至克利夫兰诊所阿布扎比分院的国家参考实验室诊断流程中，预计将协助病理学家识别细微病变模式、实现诊断标准化并提高工作效率，最终加快癌症患者的临床决策。

Qritive的前列腺人工智能解决方案旨在协助病理学家检测恶性腺体、识别肿瘤结构，并依据国际泌尿病理学会标准实现标准化分级。

该平台还可协助分析格里森分级模式、量化肿瘤负荷，并在数字病理切片上标示可疑区域，为病例审查提供额外分析支持。

M42诊断公司首席执行官莱拉·阿卜杜勒·瓦雷斯博士表示，人工智能并非取代病理学家，而是在增强他们以更高信心和更高效率作出复杂临床决策的能力。在国家参考实验室，我们认为人工智能是推动病理学发展的变革力量，能够提高诊断精准度、减少诊断差异，并使专家将更多精力投入最复杂的临床决策。

她补充说，在前列腺癌等疾病领域，分级准确性直接影响治疗路径，而Qritive开发的技术具有巨大应用前景。

国家参考实验室医疗与商业运营执行总监舒韦塔·纳朗博士表示，通过将人工智能前列腺诊断技术纳入日常实践，我们能够帮助医疗机构更高效地应对不断增长的需求，同时为患者和临床医生在关键治疗阶段提供更清晰的信息。这一里程碑体现了我们推动诊断发展和改善患者治疗结果的承诺。

Qritive首席执行官布鲁诺·奥基平蒂表示，我们很荣幸与国家参考实验室合作。双方都坚信，在疾病发生率不断上升并对医疗系统造成越来越大压力的背景下，人工智能对于提升病理学家工作能力至关重要。此次合作体现了双方共同致力于提供高质量、技术赋能和富有同理心的医疗服务。