阿联酋个人项目运动员续写国际赛场辉煌

阿通社阿布扎比2026年6月9日电 阿联酋个人项目运动员持续在国际赛场取得优异成绩，以实际行动证明，登上领奖台不仅需要天赋，更离不开多年的坚持、纪律和奉献。

本期阿联酋通讯社周报聚焦四位阿联酋国家冠军的奋斗历程，他们正激励着新一代阿联酋运动员。

阿联酋国家斯诺克队队长穆罕默德·希哈布自1993年首次参加国际赛事以来，已拥有长达30多年的职业生涯，共获得130枚奖牌，其中包括74枚金牌。目前，他正朝着获得100枚金牌的目标迈进。希哈布表示，最大的挑战在于面对不断变化的竞争环境时始终保持最佳竞技状态，而专注的心态和严格的日常训练则是他代表阿联酋参加国际赛事的重要保障。

在乒乓球项目方面，阿联酋乒协董事会成员拉希德·阿卜杜勒哈米德成功实现了竞技体育与学术发展的平衡。他职业生涯共获得150枚奖牌，其中110枚为金牌。他表示，最大的挑战是在参加国际比赛的同时攻读专业博士学位。目前，其博士研究聚焦于阿联酋青少年体育人才培养，旨在为未来培养更多优秀运动员。

阿联酋柔术新星奥马尔·苏韦迪已获得世界冠军和亚洲冠军，且在比赛过程中未失一分。他最初因好奇而接触柔术运动，而在阿布扎比战胜一名巴西选手后，坚定了自己的职业发展信心。为了获得黑带资格，他多年坚持高强度训练，每天平均训练四小时，并得到阿联酋世界冠军费萨尔·凯特比的指导和支持。

阿联酋国家自行车队队长艾哈迈德·曼苏里二十多年来始终活跃于高水平赛事。为了参加训练营，他每年有长达六个月时间远离家人。凭借坚持不懈的努力，他在2022年伊斯兰团结运动会上为阿联酋赢得历史上首枚金牌，并多次获得亚洲赛事冠军。目前，在家人的支持下，他正积极备战，争取获得2028年洛杉矶奥运会参赛资格。