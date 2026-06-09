刚果（金）埃博拉确诊病例升至550例

阿通社金沙萨2026年6月9日电 刚果民主共和国周一宣布，因感染埃博拉病毒死亡的确诊病例人数已升至101人。

刚果卫生部门表示，过去24小时新增35例确诊病例，其中包括10例死亡病例，使累计确诊病例总数增至550例，累计死亡人数升至101人。