古巴西部发生6.1级地震

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古巴西部发生6.1级地震

阿通社哈瓦那2026年6月9日电 古巴西部周一发生6.1级地震，首都哈瓦那及周边多个地区建筑物出现震动。目前暂无人员伤亡或财产损失报告。

美国地质调查局表示，此次地震发生在哈瓦那以西海域，震源深度约为10公里。