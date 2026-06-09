阿联酋总统就地震遇难者向菲律宾总统致慰问电

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阿联酋总统就地震遇难者向菲律宾总统致慰问电

阿通社阿布扎比2026年6月9日电 阿联酋总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下就菲律宾南部地震造成多人死亡和受伤，向菲律宾共和国总统费迪南德·马科斯致慰问电，并祝愿所有伤者早日康复。