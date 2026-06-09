韩国2026年一季度GDP增速初步核实为1.8%

阿通社阿布扎比2026年6月9日电 据韩联社报道，韩国银行（央行）9日公布的初步核实数据显示，韩国今年第一季度实际国内生产总值环比增长1.8%。

初步核实数据较央行4月发布的初步核算数值（1.7%）高出0.1个百分点。考虑到初步核算数值已远高于央行2月给出的预期（0.9%），韩国经济第一季度实现了突破。这归功于半导体出口业绩亮眼，设备投资大幅增加。

具体来看，出口同比增长3.9%，其中半导体等信息技术（IT）产品出口增长5.9%。设备投资同比增长6.6%。进口增加3.9%。与初步核算数据相比，设备投资和出口增幅分别提升1.8个百分点和0.8个百分点，但进口增幅也同样提升0.9个百分点。此外，居民消费支出环比增加0.6%，政府消费支出减少0.4%。

对GDP增速的贡献度方面，净出口拉高1.1个百分点，居民消费支出（0.3个百分点）、建设投资（0.2个百分点）、设备投资（0.6个百分点）等内需拉高0.7个百分点。

按行业看，制造业以计算机、电子及光学机器、一次金属产品为中心增长3.9%。信息通信技术（ICT）制造业增长15.4%。水电煤增长3.1%，建筑业和农林渔业分增2.2%和4.3%。服务业小幅增长0.6%。