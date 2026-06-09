Space42宣布三颗“foresight”卫星进入全面运行阶段

阿通社阿布扎比2026年6月9日电 总部位于阿联酋的人工智能驱动航天科技公司Space42今日宣布，“Foresight-3”、“Foresight-4”和“Foresight-5”卫星已全面投入运营。这一里程碑进一步推动“Foresight”地球观测星座建设。目前，该星座已由5颗合成孔径雷达卫星组成，可实现持续数据采集和决策级地理空间情报服务。

这三颗卫星由Space42与芬兰ICEYE公司合作制造。该合作支持技术转移、能力可持续获取以及供应链本地化。

根据这一战略要求，关键集成与测试流程已在阿布扎比Space42航天系统装配、集成与测试设施完成。

Space42智能解决方案首席执行官哈桑·霍萨尼表示，随着‘Foresight-3’、‘Foresight-4’和‘Foresight-5’正式投入运行，我们正以更高速度和更强稳定性向全球政府、行业机构和合作伙伴提供自主地球观测能力。与ICEYE的合作以及Space42航天系统设施已验证的运营成果，进一步增强了国家能力，使其具备参与全球市场竞争和规模化发展的实力。该星座建设也进一步落实了Space42成为高端地理空间数据首选合作伙伴的发展战略，同时提升阿联酋在关键任务型航天产业中的国际地位。”

“Foresight-3”“Foresight-4”和“Foresight-5”被发射至中倾角低地球轨道，以扩大覆盖范围，加强对全球超过90%人口居住区域的监测能力。

“Foresight”星座向Space42人工智能驱动地理空间情报平台GIQ提供SAR影像数据。该平台可在数分钟内将原始数据转化为决策级情报。通过在互补轨道运行，该系统可在全天候条件下保持稳定性能。

该系统可提供25厘米分辨率和全天候成像能力，能够可靠识别地球表面微小变化。GIQ平台进一步将相关数据转化为可执行成果，帮助将紧急响应时间缩短最多90%，将预测性维护成本降低最多30%，并将运营低效率减少最多25%。

随着各国政府和行业机构越来越依赖地理空间情报开展风险管理、优化运营以及支持气候与安全目标，地球观测服务需求正持续增长。

预计到2030年，地球观测相关数据和洞察将创造超过7000亿美元经济价值，并推动多个行业减少碳排放。

在《国家航天战略2030》以及对自主基础设施、人工智能融合和本地制造持续投资的支持下，阿联酋正致力于成为先进地球观测能力的全球领先供应方。

Space42“Foresight ”星座的扩展正是这一战略愿景的重要组成部分，其通过结合天基数据获取能力与人工智能驱动分析，进一步推动阿联酋航天产业发展。