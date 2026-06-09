迪拜金融市场获瑞士金融市场监督管理局认定为境外交易场所

阿通社迪拜2026年6月9日电 迪拜金融市场9日宣布，其已获得瑞士金融市场监督管理局（Finma）授予的外国交易场所资格，这是其持续扩大国际投资者市场准入的重要举措。

此次认可涵盖两个方面：其一，允许接受FINMA监管的瑞士市场参与者直接接入迪拜金融市场交易场所；其二，允许在迪拜金融市场交易于瑞士注册成立公司的股票证券。这一安排在全球两大重要金融中心之间建立了受监管的市场通道，使瑞士金融机构能够直接连接迪拜金融市场，同时为瑞士注册公司的股票在迪拜上市交易创造条件。

此次认可体现了迪拜金融市场监管体系的稳健性。迪拜金融市场在阿联酋证券与商品管理局的监管下运营。同时，该认可也反映出阿联酋与瑞士监管机构之间的密切合作。双方均为国际证监会组织多边谅解备忘录签署方。

目前，迪拜金融市场拥有超过120万名投资者，覆盖212个国籍。其中，外国投资者约占注册投资者总数的85%。此次认可预计将进一步扩大这一国际投资者基础，为瑞士金融机构提供直接且受监管的市场参与渠道。

迪拜金融市场及纳斯达克迪拜首席执行官哈米德·阿里表示，FINMA对迪拜金融市场的认可，是我们扩大国际市场准入战略以及落实迪拜资本市场发展愿景的重要里程碑。此次认可为瑞士金融机构接入我们的市场生态系统开辟了直接且受监管的渠道，并围绕瑞士注册证券创造新的发展机遇，进一步巩固迪拜作为全球互联资本市场枢纽的地位。”

阿联酋资本市场管理局首席执行官瓦利德·赛义德·奥瓦迪表示，此次认可体现了资本市场管理局与瑞士金融市场监督管理局之间密切的监管合作，以及阿联酋监管框架的稳健性。该认可建立了一条清晰且监管完善的跨境参与通道，在维护市场诚信的同时，进一步巩固阿联酋作为值得信赖的全球金融中心的地位。

这一进展进一步推动迪拜金融市场深化国际投资者参与战略，并增强迪拜作为连接区域和全球资本市场门户的地位。这也符合迪拜推动金融业发展和吸引跨境资本流动的整体战略目标。