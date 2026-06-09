纽约大学阿布扎比分校：野生无花果树与粮食安全密切相关

阿通社阿布扎比2026年6月9日电 纽约大学阿布扎比分校的研究人员揭示了无花果的新起源历史，表明野生无花果树对未来粮食安全至关重要。

该研究表明，无花果并非如长期以来所认为的那样在单一地点培育而成，而是在数千年间通过人类与野生树木之间反复发生的相互作用，在整个地中海地区逐步形成。

该研究发表于《园艺研究》，研究团队分析了来自14个国家近1,000株无花果树的脱氧核糖核酸。

研究结果揭示了一段复杂的栽培、迁移和遗传交换历史，对作物起源于单一驯化中心这一传统观点提出了挑战。

相反，该研究表明，无花果是通过多个区域性过程形成的，在这些过程中，当地野生种群与栽培树木持续发生相互作用。

这种长期存在的关系意味着，野生无花果树在遗传上始终与当今我们种植和食用的果实保持联系。

纽约大学阿布扎比分校生物学副教授兼该研究主要作者阿芒迪娜·科尼耶表示，这项研究改变了我们对于世界上最古老作物之一起源的理解。

她表示，无花果并非起源于历史上的某一个单一时间点，而是在不同地区通过人类与野生树木之间持续存在的关系，随着时间推移逐步形成。

除重新塑造无花果历史认知之外，这些研究结果还强调了对当今农业具有更广泛意义的信息。

野生植物种群不仅是过去的遗存，而且是未来不可或缺的资源，尤其是在气候变化不断加大全球粮食系统压力的背景下更是如此。