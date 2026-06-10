阿联酋纪念文明对话国际日 彰显促进宽容与共存的领导作用

阿通社阿布扎比2026年6月10日电 阿拉伯联合酋长国于星期三纪念文明对话国际日，该国际日于每年6月10日举行，彰显阿联酋在连接不同文化以及促进全球和平与宽容方面的领先作用。

阿联酋目前汇聚约200个国籍的人口，他们拥有不同的族裔背景和宗教背景。阿联酋在相互尊重、法治原则和机会平等的基础上建设了一个和谐统一的社会。这一环境体现了长期以来形成的制度化方针，并得到全面立法、社区政策和教育项目的支持。

为体现这一承诺，阿布扎比于6月5日主办第三届文明对话与宽容国际会议。会议吸引了100多名发言嘉宾以及来自120多个国家的4500余名与会者。

阿联酋始终是推动和谐共处制度化建设的先行者。为促进开放包容，阿联酋设立了宽容与共存部。其重要倡议包括全国宽容节以及位于阿布扎比的亚伯拉罕家族之家。亚伯拉罕家族之家为亚伯拉罕诸教（三大天启宗教）之间开展对话提供统一平台。

阿联酋首都阿布扎比还见证了一项具有历史意义的事件。2019年2月，爱资哈尔大伊玛目艾哈迈德·塔伊布博士与教皇方济各在此共同签署《人类博爱文件》。

这份获得联合国赞誉的文件至今仍被视为宗教间对话与共存领域的重要国际标杆。

在国际层面，阿联酋将文化对话和外交对话融入其外交政策。阿联酋持续积极参与联合国不同文明联盟和联合国教科文组织等国际论坛，并经常在世界各地推动人道主义倡议和文化倡议，发挥调解与协调作用。