科威特防空系统应对敌对空中目标

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科威特防空系统应对敌对空中目标

阿通社科威特2026年6月10日电 科威特军队总参谋部于今日凌晨表示，科威特防空系统正根据常规作战程序对敌对空中目标实施应对。

科威特通讯社援引总参谋部发表的一份简短声明称，总参谋部呼吁公民遵守有关部门发布的安全指示。