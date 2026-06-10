阿卜杜拉·本·扎耶德与埃及外长讨论双边关系及地区局势

阿通社阿布扎比2026年6月10日电 阿联酋副总理兼外交部长谢赫阿卜杜拉·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下与埃及外交、国际合作和海外侨民事务部长巴德尔·阿卜杜勒-阿提博士通电话，讨论了两国之间根基深厚的兄弟关系，以及加强各领域合作与战略伙伴关系的途径，以促进双方共同利益并支持两国人民的繁荣。

谢赫阿卜杜拉殿下和和巴德尔·阿卜杜勒阿提博士还回顾了地区局势发展以及针对阿联酋和多个兄弟国家的伊朗无端恐怖袭击所造成的影响。

两国外长讨论了进一步推动相关努力的途径，以支持安全与稳定、维护地区和平并实现本地区可持续和平。

双方还回顾了加沙地带局势发展，并强调落实美国总统唐纳德·特朗普计划所有组成部分的重要性，以帮助实现本地区的安全、稳定和可持续发展。

通话期间，谢赫阿卜杜拉·本·扎耶德与埃及外交部长讨论了黎巴嫩局势。谢赫阿卜杜拉殿下重申阿联酋坚定支持黎巴嫩的统一、主权和领土完整，并支持旨在促进兄弟的黎巴嫩人民实现稳定、发展和繁荣的一切努力。

通话还讨论了苏丹内战的悲剧性发展，以及支持一切旨在实现人道主义停火和永久停火、结束人类苦难、确保保护平民并促进人道主义援助运送工作的努力的重要性。

谢赫阿卜杜拉殿下和阿卜杜勒阿提博士还强调，应优先考虑政治解决方案，并支持全面和独立的文职过渡进程，以体现苏丹人民对安全、稳定和有尊严地生活的愿望。