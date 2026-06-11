德国总理默茨参观阿联酋航空A380客机亮相柏林国际航空展

阿通社柏林2026年6月11日电 德国总理弗里德里希·默茨在2026柏林国际航空展开幕之际参观了阿联酋航空A380客机。

德国总理受到阿联酋航空公司总裁蒂姆·克拉克爵士以及阿联酋航空北欧和中欧地区副总裁沃尔克·格赖纳的正式欢迎。阿联酋航空还欢迎柏林市长凯·韦格纳和勃兰登堡州州长迪特马尔·沃伊德克博士登上A380客机参观。

阿联酋航空A380客机是本届展会的重要参观亮点之一，并计划在展会首日接待众多航空业及贸易界访客，以及来自国内外的高级别代表团。

阿联酋航空于6月10日至14日参加柏林国际航空航天展览会，展出其四舱布局的A380客机，再次确认其对欧洲领先航空航天盛会的长期承诺。阿联酋航空旗舰机型是本次展会展出的最大飞机，也是柏林会展中心机场唯一展出的空中客车A380飞机。

自2010年以来，阿联酋航空A380客机一直是柏林国际航空航天展览会的固定参展机型，这凸显了该航空公司长期致力于德国和欧洲市场的承诺，这一承诺涵盖数十年的航空联通、战略伙伴关系以及互利合作。

近四十年来，德国一直是阿联酋航空最重要的市场之一。自1987年以来，该航空公司一直是德国领空、城市和社区的一部分，并继续致力于促进该市场的旅游业和当地经济发展。

除现有飞往法兰克福、慕尼黑、汉堡和杜塞尔多夫的每日航班外，阿联酋航空再次确认其开通飞往柏林和斯图加特每日定期航班服务的承诺。

上述航线将为休闲和商务旅客提供经一次中转即可连接50个目的地的出行选择，同时创造数百个就业岗位并吸引高价值旅游。