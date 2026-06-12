2026年世界杯：墨西哥2比0战胜南非

阿通社墨西哥2026年6月12日电 在2026年国际足联世界杯揭幕战中，胡利安·基尼奥内斯贡献一粒进球并参与策动另一粒进球，帮助墨西哥队全面占据优势，以2比0战胜南非队。

在墨西哥城体育场热烈的主场氛围中，主教练哈维尔·阿吉雷率领的墨西哥队开场不到5分钟便创造出本场比赛首次有威胁的进攻。伊斯雷尔·雷耶斯右路传中，劳尔·希门尼斯迎球攻门，迫使南非门将隆文·威廉姆斯做出精彩扑救，将球挡出底线。

然而，场上僵局仅维持数分钟。埃里克·利拉从斯费赫莱洛·西托莱脚下断球后，基尼奥内斯在禁区边缘起脚射门，皮球从威廉姆斯两腿之间穿过入网，为墨西哥队首开纪录。

上半场结束时，南非队仅以一球落后已属幸运。队长威廉姆斯先后扑出了希门尼斯的头球攻门，而基尼奥内斯的一次射门则击中门柱。

下半场开始不久，南非队形势进一步恶化。希门尼斯单刀突入禁区前沿时被西托莱放倒，后者因此被直接红牌罚下。

现场墨西哥球迷——其中包括拳击明星卡内洛·阿尔瓦雷斯——在17岁的希尔韦托·莫拉替补登场时爆发出热烈欢呼。而仅仅60秒后，他们再次迎来庆祝时刻。基尼奥内斯与希门尼斯完成精妙撞墙配合后将球传给罗伯托·阿尔瓦拉多，后者送出精准传中，希门尼斯在后点头球破门，将比分扩大为2比0。

比赛尾声阶段双方各有一名球员被红牌罚下。南非替补球员滕巴·兹瓦内和墨西哥中后卫塞萨尔·蒙特斯先后染红。不过，这并未影响主场球迷的喜悦心情，“三色军团”以一场胜利开启了本届世界杯征程。