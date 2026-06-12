中国开工建造超大型液化天然气运输船

阿通社阿布扎比2026年6月12日电 中国高端船舶制造和全球能源物流实力持续增强，一艘载货能力达27.1万立方米的超大型液化天然气运输船已正式开工建造。

该QC-Max级船舶由中国船舶集团旗下沪东中华造船（集团）有限公司建造，计划于2028年交付。

该船长344米，配备升级版薄膜型货物围护系统，旨在最大限度提高载货能力、增强安全性并改善环境效率。

据船厂代表介绍，与目前主导市场的17.4万立方米常规液化天然气运输船相比，该新型船舶在保持每日蒸发率仅为0.087%的同时，载货能力提高57%，从而显著减少运输过程中的货物损耗。

该船采用高效双燃料推进系统，符合国际海事组织Tier III 排放标准，并可停靠全球大多数主要液化天然气码头。

该船为卡塔尔百亿级百船LNG项目建造，凸显了沪东中华作为领先造船企业的地位。

该公司已在该项目下揽获36艘船舶订单，其中包括24艘27.1万立方米超大型型号。

液化天然气运输船因其极高的技术复杂性及严格的供应链要求，常被称为造船业的“皇冠上的明珠”，其建造需要卓越的制造能力。

目前，该船厂拥有近60艘液化天然气运输船待建订单，按载货总量计算，为全球最大的订单储备，生产计划已排至2030年。

受益于产能扩张和技术突破，中国在液化天然气运输船建造领域的全球市场份额已超过30%，显示出其在高端造船业日益增强的竞争力。