阿联酋航空推出全球首个综合旅行保险计划

阿通社迪拜2026年6月17日电 阿联酋航空成为全球首家推出“综合旅行保险”计划的航空公司。该创新旅行保险产品提供全方位保障，包括针对冲突相关事件的医疗保险，并由航空公司提供酒店住宿及延长停留期间支援服务，涵盖多种旅行受阻情形。

当旅客行程涉及其他航空公司的联程航班，或阿联酋航空无法提供航班服务时，公司将免费为受影响旅客重新安排前往最终目的地的航班。此项安排同样适用于因冲突相关因素导致航班取消的情况。

通过扩大保险产品中的医疗保障范围，并在全球保险业领先企业“Travel Guard”的支持下，结合阿联酋航空额外提供的旅行受阻支援服务، 旅客自预订行程起即可享受更高水平的安心与保障。

阿联酋航空公司总裁蒂姆·克拉克爵士表示，通过倾听客户反馈，我们发现旅行需求依然强劲，但市场在旅行保险保障方面仍存在空白。因此，我们采取行动满足客户需求。阿联酋航空与全球保险行业领导者‘Travel Guard’合作，很高兴推出这一升级版旅行保险产品，为旅客在更广泛场景下提供全面且安心的保障。”

“Travel Guard”全球业务与合作伙伴关系主管拉塞尔·安东尼奥表示，这一全新的综合旅行产品提供更完善的保障，树立了行业新标杆，并满足当今旅客的实际需求。

阿联酋航空推出的“综合旅行保险计划”包括行程取消保障、行李延误或遗失赔偿、全球无限额医疗费用保障以及紧急医疗后送保障，并提供多项其他优厚权益。

目前，“综合旅行保险计划”已在奥地利、巴林、比利时、加拿大、塞浦路斯、捷克共和国、丹麦、法国、德国、希腊、匈牙利、爱尔兰、意大利、科威特、马耳他、荷兰、新西兰、挪威、波兰、葡萄牙、新加坡、南非、西班牙、瑞典、瑞士、阿联酋和英国开放购买。