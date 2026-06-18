阿联酋作为主宾国参加2026北京国际图书博览会

阿通社北京2026年6月17日电 阿拉伯联合酋长国以主宾国身份参加第32届北京国际图书博览会。本届博览会将于6月17日至21日在北京国家会议中心举行。

此次参展活动由阿联酋驻北京大使馆与文化部联合组织，主题为“社会与人”，体现阿联酋将人民置于文化体验核心位置的发展理念，并彰显阿联酋与中华人民共和国全面战略伙伴关系的深厚内涵。

阿联酋驻华大使侯赛因·本·伊卜拉欣·哈马迪阁下在阿联酋文化部副部长穆巴拉克·纳黑阁下以及多位阿中官员陪同下，为阿联酋国家馆“阿联酋之家”揭幕。

在参观阿联酋展馆期间，文化部长谢赫萨利姆·本·哈立德·卡西米阁下表示，此次参展正值知识作为战略资源以及发展与竞争力关键驱动力的重要性日益提升之际。

他说，阿联酋始终致力于投资建设一体化知识生态体系，支持创造力和创新，并为内容生产与传播提供有利环境，无论是在地区层面还是国际层面。这些努力有助于巩固国家认同、保护文化遗产，并增强其在全球文化舞台上的影响力。

他补充说，书展已不再只是展示出版物的平台，而是成为思想交流以及洞察知识与出版领域变革的全球空间。

他说：“从这一角度来看，阿联酋参加北京国际图书博览会，为展示国家在建设先进文化和知识体系方面的经验提供了重要机遇，同时展示阿联酋国家认同以及开放、宽容和共存价值观，并加强阿联酋参与有关文化未来和知识经济未来的国际对话。”

谢赫萨利姆进一步强调，阿联酋将继续完善文化政策和文化倡议，进一步巩固文化和知识在国家发展优先事项中的地位，提升文化产业对国民经济的贡献，提高生活质量，支持建设具有创新能力和知识生产能力的社会，同时将国家认同作为国家发展与现代化进程的重要支柱。

访问期间，他参观了阿联酋展馆各个展区以及参展文化和学术机构的展品，并了解展出的重点国家出版物和文化项目。

阿联酋驻华大使侯赛因·本·伊卜拉欣·哈马迪阁下表示，阿联酋作为主宾国参加本届书展，是阿中关系发展的重要里程碑，两国关系正持续在多个领域取得积极进展。

他指出，此次参展体现了双方对文化和知识在拉近人民关系、拓展人文与创新合作空间方面重要作用的共同认知。这体现了阿联酋加强全球文化影响力以及推动与不同文化和文明开展思想与文学交流的愿景。

哈马迪大使补充说，阿联酋获选为本届书展主宾国，是阿联酋驻北京大使馆近年来与中方合作伙伴持续推进文化和外交努力的成果。

他说，此次参展建立在过去一年取得的一系列成果基础之上，包括举办联合文化与文学活动，以及推出促进对话与知识交流的倡议。这些活动增强了中国公众对阿联酋文化的认知，也为两国文化机构之间的合作开辟了新的机遇。

哈马迪大使还强调，阿联酋此次参展体现了一种国家愿景，即将文化、知识和创造力视为可持续发展和未来经济的核心支柱。

他说：“文化和创意产业已不再只是文化活动，而是经济和社会发展的驱动力，同时也是创新和知识生产的重要来源。在此背景下，阿联酋将继续支持创作者、出版商和内容生产者，并进一步巩固其作为全球创意与文化交流平台以及通过文学、艺术和知识连接不同文化与文明的重要枢纽地位。”