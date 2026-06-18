阿布扎比大学在2027年QS世界大学排名中升至全球第348位

阿通社阿布扎比2026年6月18日电 阿布扎比大学进一步巩固其作为全球领先高等教育机构之一的地位，在《QS世界大学排名2027》中上升43位，位列全球第348位。

在全球106个国家和地区共8808所高校中获得认可，体现了阿布扎比大学在学术卓越、科研影响力和毕业生就业能力方面持续取得的进步。

阿布扎比大学连续第二年位列阿联酋高校第五名，展现出其在学术和机构绩效关键指标上的持续提升。

该校在雇主声誉指标上取得迄今最高的国内评分，反映出雇主对阿布扎比大学毕业生素质以及学校培养学生职业发展能力的信心不断增强。

与上一版排名相比，阿布扎比大学在多项全球关键指标上实现提升，包括就业成果、学术声誉、师均论文引用率以及师生比。

这些成绩体现了学校致力于学术卓越、提供世界一流教育，并通过现代化教学与科研设施支持的高质量学习环境，推动科研与创新发展的坚定承诺。

阿布扎比大学校长加桑·阿瓦德教授表示，学校在各项关键指标上的优异表现证明了其面向未来教育和创新培养战略的有效性。

他说，我们在关键指标上的强劲表现，特别是在学术声誉、科研影响力和毕业生就业能力方面取得的成绩，反映了学校在提供面向未来教育和促进创新方面所采取方针的有效性。

他表示，我们将继续致力于推动知识进步、赋能未来领导者，并为实现阿联酋建设具有竞争力的知识型经济的愿景作出贡献。

在2027愿景指导下，阿布扎比大学持续将其战略重点与《阿联酋高等教育国家战略2030》保持一致，重点关注学生成功、教学卓越和具有影响力的科研成果，以支持知识型经济和未来劳动力的发展。

奥阿德教授补充说，这一成就反映了学校学生、教师、研究人员、校友以及专业工作人员的共同努力，同时也得益于阿联酋高等教育体系提供的支持。

QS世界大学排名是全球最具影响力和认可度的高等教育评价体系之一，评估范围涵盖科研与发现、就业能力与成果、学习体验、全球参与度以及可持续发展等领域。

阿布扎比大学持续提升的排名反映出其学术模式的实力，以及其在培养高技能人才和推动学术卓越方面日益增强的贡献。