阿联酋圆满结束作为主宾国参加第三十二届北京国际图书博览会活动

阿通社北京2026年6月21日电 阿联酋圆满结束以主宾国身份参加第三十二届北京国际图书博览会的活动。本届书展于6月17日至21日在中国国家会议中心举行，共吸引来自82个国家和地区的1700多家展商现场参展以及近30万人次入场参观。

“阿联酋之家”作为阿联酋参展活动的核心平台，为参观者提供了全面的文化体验，集中展示阿联酋文学、出版业、国家遗产、创新成果以及文化与创意产业。

展馆通过30家阿联酋参展机构以及469余种出版物的展示，全面呈现阿联酋文化发展图景，进一步巩固阿联酋作为全球文化、创意和知识交流中心的地位。

阿联酋展馆举办了140余场多元文化活动，包括阿亚拉舞、海娜绘画艺术、咖啡室、萨杜编织技艺以及阿联酋美食展示。

此外，展馆还举办了23场专题研讨会、两部新书发布会、两场签售活动，以及艺术表演、专题工作坊和互动体验活动。这些活动充分展现了阿联酋文化场景的多样性，并彰显其在丰富全球文化对话方面不断增强的贡献。

阿联酋参展期间最引人关注的亮点之一，是阿联酋大学人文与社会科学学院院长穆罕默德·穆萨·穆罕默德·本·胡韦登教授荣获第十九届中华图书特殊贡献奖，以表彰其在推动中国与阿拉伯世界学术、文化和思想交流方面作出的杰出贡献。

“阿联酋之家”儿童专区受到广泛欢迎，在展会期间共接待2000余名儿童及其家属。活动期间举办了75余场故事分享会，并开展了丰富的教育活动和互动体验项目，有效培养青少年阅读兴趣，并帮助他们了解阿联酋文化的丰富内涵。

阿联酋文化体验活动还延伸至展馆之外，在北京四处重要商业区域举行阿亚拉舞，吸引数千名观众驻足观看，使中国民众深入了解阿联酋最具代表性的非物质文化遗产之一。

调查结果显示，98%的“阿联酋之家”参观者对参观体验给予积极评价，而95.6%的受访者表示，此次参展活动增进了他们对阿联酋及其文化的了解。

阿联酋以主宾国身份参加第三十二届北京国际图书博览会，标志着阿拉伯联合酋长国与中华人民共和国不断深化的文化伙伴关系迈上新台阶，并为双方未来在出版、教育、翻译、创新及创意产业等领域开展新的合作伙伴关系奠定坚实基础。