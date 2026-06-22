阿联酋就拉斯拉凡工业城工厂爆炸事故向卡塔尔表示声援

阿通社阿布扎比2026年6月22日电 阿拉伯联合酋长国就卡塔尔国拉斯拉凡工业城一家工厂发生爆炸事故表示声援。该事故造成多人受伤。

阿联酋外交部在一份声明中表示，阿联酋对卡塔尔国政府和人民就这一不幸事件表示声援，并祝愿所有伤者早日康复。