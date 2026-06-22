阿布扎比遗产局结束参加北京国际图书博览会活动

阿通社北京2026年6月22日电 阿布扎比遗产局已结束对2026年北京国际图书博览会的参展活动。

作为阿联酋国家馆的一部分，阿布扎比遗产局此次参展为展示阿联酋遗产提供了重要平台，通过呈现反映阿联酋文化遗产丰富性和真实性的多元遗产实践和遗产元素，进一步提升其在国际受众中的影响力。

此次参展还为该局与参加展会的遗产和文化机构交流经验和知识提供了机会，同时有助于了解国际社会在遗产保护、管理和推广方面的先进经验。

阿布扎比遗产局展馆吸引了众多参观者的关注，并获得广泛互动。

该局还参加了题为“阿联酋与中国文化关系的未来”的论坛。该论坛由阿布扎比阿拉伯语中心与中国国际传播集团旗下今日中国联合举办。

论坛期间，阿布扎比遗产局重点介绍了其在保护文化遗产、增强国家认同意识以及向年轻一代传承地道阿联酋价值观方面所作的努力。

该局同时强调了文化遗产在促进文化交流互鉴以及搭建各国人民沟通桥梁方面的重要作用。

作为博览会配套文化活动的一部分，阿布扎比遗产局组织了多场专题研讨会，来自阿联酋和中华人民共和国的官员和专家参加了相关活动。

与会者探讨了阿联酋和中国在遗产保护领域的经验，以及相关机构在保护文化遗产和增强其社会影响力方面所发挥的作用。

会议还回顾了旨在提升公众遗产意识的各项倡议和计划，并探讨了两国遗产和文化机构之间开展经验交流合作的途径。

阿布扎比遗产局在博览会期间的活动安排还包括与中华人民共和国相关遗产保护机构举行多场会谈和交流。

此外，该局代表团还实地参访了多处重要文化和遗产遗址。