扎耶德大学学生赴泰国开展可持续发展实地研究项目

阿通社阿布扎比2026年6月22日电 扎耶德大学学生已完成在泰国开展的一项高强度可持续发展实地研究项目。

此次访问是扎耶德大学推动体验式学习、国际学术合作以及培养专业人才整体承诺的一部分，旨在为实现《我们阿联酋2031》愿景及国家向更加可持续未来转型作出贡献。

该项目汇集了环境科学与可持续发展理学硕士项目的学生，在曼谷和甲米开展了一系列学术和实地活动。

在曼谷期间，学生们访问了泰国领先高等教育机构之一的朱拉隆功大学，参观实验室设施，并与泰国学生和研究人员共同参加科研活动。

考察团还访问了亚洲理工学院“一带一路”研究中心，进一步加强双方在环境与可持续发展研究领域的学术合作。

随后，学生们在曼谷市中心开展综合实地研究项目，对空气质量、噪声污染以及城市交通系统可持续性进行评估。

该项目使学生能够在复杂城市环境中运用科学分析工具，并探讨大型城市如何应对气候、基础设施和环境压力等挑战。

项目期间，詹姆斯·特里教授发表题为《重新评估曼谷重大历史洪灾事件，以更好理解未来沿海洪水风险的专题讲座。

讲座探讨了气候变化对沿海城市的影响，以及增强韧性和应急准备能力的重要性。

项目随后转至甲米府，学生们对沿海及海洋生态系统开展研究。

实地考察活动包括前往位于海洋国家公园内的波达岛，研究沿海地质构造，并分析海平面上升对脆弱沿海环境可能造成的影响。

考察团还参观了一处野生动物保护区，进一步了解生物多样性保护和栖息地保护工作。

此次考察最终以学生研究成果汇报会结束，学生们展示了研究发现、政策建议以及项目期间获得的重要经验和启示。

该项目进一步增强了学生将学术知识与实际应用相结合的能力，并提升了其提出循证解决方案的水平。