EMSTEEL凭借ES600钢筋推动阿联酋下一代基础设施建设工业领先地位

阿通社阿布扎比2026年6月22日电 EMSTEEL集团是本地区最大的上市钢铁和建筑材料制造商之一，正通过一项以先进制造、技术卓越和可持续增长为重点的长期战略，持续巩固其作为阿联酋工业部门关键贡献者的地位。

该集团已建立一个完全集成的工业生态系统，包括14个制造设施，采用先进技术生产钢铁和建筑材料，其中包括直接还原铁技术和电弧炉技术。

通过开发高附加值产品和解决方案，该集团支持国家建设具有全球竞争力的知识型经济的目标，同时为关键基础设施和发展项目的实施提供支持。

EMSTEEL的钢铁产品年产能约为350万吨，同时拥有460万吨水泥和熟料以及8500万个砌块的年产能。其产品出口至欧洲、美洲、亚洲、中东和北非等70多个国家，体现了阿联酋工业不断扩大的国际影响力。

该集团还约占阿联酋钢铁市场的45%和水泥市场的12%，进一步巩固了其作为支持重大开发和基础设施项目战略伙伴的作用。

EMSTEEL集团首席执行官赛义德·古姆兰·鲁迈斯工程师表示，工业部门正进入一个新阶段，在这一阶段，技术进步和产品开发正日益成为增长的重要驱动力。

提供能够满足不断变化市场需求的高性能解决方案的能力，将在增强工业能力和支持长期经济发展方面发挥关键作用。在EMSTEEL，我们始终专注于开发能够为客户创造切实价值的产品，并支持建筑和基础设施部门不断发展的需求。

“随着项目变得更加雄心勃勃且技术复杂，市场对具备更高性能、更高效率和更优可持续发展成果材料的需求正不断增长。

鲁迈斯补充说，该集团目前正在实施总值6.25亿迪拉姆的资产提升计划，以增强生产能力、扩大先进钢铁产品组合，并提高运营效率。

该计划符合阿联酋“3000亿行动”战略以及《国家工业与先进技术战略》的目标，同时支持集团的长期增长愿景。

他指出，ES600产品的推出是EMSTEEL及整个阿联酋工业部门的一个重要里程碑，体现了阿联酋工业开发先进解决方案以满足现代基础设施和建筑项目需求的能力。

“ES600依据最高本地和国际标准开发，为开发商、顾问和承包商在设计和实施方面提供了更大的灵活性。

“其增强的机械性能有助于提高项目实施效率，改善资源利用并提升项目长期绩效。”

“ES600的重要性不仅体现在其技术能力方面；它还反映了阿联酋工业持续向更高附加值制造和专业化产品发展的进程，从而支持本地和国际层面日益复杂的项目。”

“作为一个行业，我们的重点必须继续放在创造能够带来可衡量效益的解决方案，并促进可持续经济增长上。”

作为其更广泛工业转型战略的一部分，EMSTEEL继续投资于第四次工业革命技术，包括人工智能、先进数据分析以及工业物联网应用。

这些技术有助于提高运营效率、优化生产流程，并增强集团运营中的决策能力。与此同时，EMSTEEL继续推进其可持续发展议程。

自2019年以来，该集团已将钢铁业务的碳排放减少34%，并将水泥业务的碳排放减少9%。

2025年，该集团将钢铁业务中清洁电力来源的使用比例提高至88.7%，并将水泥业务中的该比例提高至28.6%，以支持其到2050年实现净零排放的承诺。

鲁迈斯总结说：“我们为通过持续投资先进制造、研究和产品开发来促进阿联酋工业发展而感到自豪。”

“我们能力的每一次提升以及每一项推向市场的新解决方案都代表着对国家专业能力、工业韧性和长期经济价值的投资。”

“通过这些努力，我们正在帮助巩固阿联酋作为全球先进制造中心的地位，同时支持建设一个更加可持续和更加繁荣的未来。”