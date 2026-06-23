阿联酋税收体系采用主动式智能解决方案服务社会

阿通社阿布扎比2026年6月23日电 联邦税务局正在实施一套先进的主动式模式，用于发展税务体系、税收立法和客户服务。该模式依托人工智能和先进技术，旨在简化程序、减少行政要求并加快交易处理。

税务局采用人工智能开展税务管理的做法，源于其人工智能战略的目标和框架。该战略与《阿联酋人工智能战略2031》以及政府数字化转型议程保持一致，有助于提升效率并改善客户体验。

联邦税务局局长阿卜杜勒阿齐兹·穆罕默德·穆拉表示，税务局已在多项税务活动和程序中应用人工智能技术，其中包括数据分析、风险评估、优化申请处理以及流程自动化。

穆拉指出，税务局采用一体化方法开发和实施人工智能应用场景，首先依据国际最佳实践和业务部门研讨会确定应用机会，随后评估数据准备情况及其与战略优先事项的一致性，并按照从概念验证到全面运营的分阶段方式推进实施，重点聚焦高价值且可行性高的应用场景。

阿联酋公民新建住宅增值税退税服务是从数字化向主动服务转型的重要成果之一。税务局通过“Maskan”智能应用程序推出主动服务模式，当相关市政部门签发建筑竣工证书或建筑许可后，系统将自动生成退税申请，并通过短信和电子邮件通知公民在线完成相关程序。

在该服务最新的人工智能应用中，税务局利用先进技术核查退税金额及供应商税务登记号码，同时实现多项申请处理程序自动化，从而提高运营准确性并加快向公民发放税款退还。

当注册供应商开具发票后，发票信息将自动录入公民账户。系统还会将所有发票整合为单一文件，并通过与阿联酋中央银行的系统对接，减少银行信息填写项目，从而提升使用便利性和服务效率。

这些升级措施已反映在服务成效上。自该服务推出至2026年3月底，根据新建住宅退税计划向公民退还的增值税总额约达37.2亿迪拉姆。

受益人数持续增长，也体现出税务局持续优化服务以及长期开展税务宣传计划所取得的成效。

税务局的数字化转型还延伸至旅游业。面向游客的数字化增值税退税系统持续升级，包括采用电子发票以及在离境口岸、酒店和购物中心部署自助服务终端，为符合条件的游客提供更加快捷和便利的服务体验。

这些自助终端能够实现全自动退税处理。其运行情况通过多项关键绩效指标持续评估。其中，系统就绪率在2026年第一季度达到100%，高于2025年的99.99%。

2026年第一季度，退税申请平均处理时间为1分10秒，体现出税务局数字化系统的高效性。

“EmaraTax”平台已成为数字化转型的重要支柱之一。作为统一电子税务服务平台，该平台为税务登记、纳税申报和税款缴纳提供便利。

在推进数字服务的同时，税务局还通过发布税务说明和指导材料，以及举办线下和线上活动和电子学习项目，持续支持纳税遵从，以配合税务体系的不断扩展。

在税制发展的另一方面，含糖饮料消费税分级计量模式的实施，体现了税务体系如何服务于更广泛的公共健康目标。

根据该模式，消费税将依据产品中的糖分和其他甜味剂含量计算，从而鼓励市场扩大低糖替代产品的供应。

穆拉表示，阿联酋是本地区率先采用分级计量模式计算含糖饮料消费税的国家之一。

他预计，此举将鼓励饮料制造商降低产品含糖量，从而减轻税务负担，优化产品配方，并增加对更健康替代产品的依赖。

他补充说，依托“EmaraTax”平台最新人工智能技术的产品注册系统，已为企业按照新机制完成含糖饮料注册提供便利，实现高效税务管理与促进公共健康目标之间的结合。