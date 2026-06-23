迪拜商会探讨加强与加拿大萨斯喀彻温省经贸投资合作

阿通社阿布扎比2026年6月23日电 迪拜商会在加拿大萨斯喀彻温省首府里贾纳与萨斯喀彻温省省长斯科特·莫伊举行会晤，双方讨论了加强迪拜与萨斯喀彻温省之间贸易和投资往来的途径。

双方重点探讨了扩大两地工商界合作，以及增加支持可持续经济增长领域贸易和投资流动的机会。

迪拜商会董事会主席苏尔坦·本·赛义德·曼苏里工程师和迪拜商会总裁兼首席执行官穆罕默德·阿里·拉希德·卢塔出席会晤。双方重点讨论了在优先领域扩大贸易与投资伙伴关系，推动可持续经济发展和增长的机会。

萨斯喀彻温省是加拿大自然资源和农业最重要的地区之一。双方围绕粮食安全、化肥、能源以及关键矿产等领域的合作机会进行了讨论。

曼苏里表示，迪拜与加拿大之间的战略关系建立在双方共同致力于创新、可持续增长以及开放合作的基础之上。

他说，迪拜完善的商业生态系统和先进基础设施，使其成为加拿大企业进入中东、非洲和南亚市场的重要平台。

曼苏里表示，我们期待推动迪拜与加拿大合作进入新阶段，发掘新的发展机遇，深化战略伙伴关系，创造可持续价值，实现共同繁荣。

此次访问正值迪拜对加拿大企业家和投资者的吸引力持续增强之际。数据显示，注册为迪拜工商会活跃会员的加拿大企业数量已由2020年的1165家增至2025年底的4667家，在此期间实现了300%的增长。

萨斯喀彻温省是加拿大资源最丰富的地区之一，也是全球主要钾肥生产地之一。钾肥是化肥生产的重要原料。该省同时也是全球主要铀矿、谷物和豆类生产地之一，并拥有丰富的石油、天然气以及锂等战略性矿产储备。

双方认为，在粮食安全、化肥、能源以及支撑清洁能源技术和电池制造的关键矿产领域，迪拜与萨斯喀彻温省拥有广阔的贸易和投资合作前景。

迪拜作为全球贸易和转口中心的地位，将进一步增强双方合作潜力，为进入中东、非洲和亚洲市场提供战略通道。

此次访问是迪拜商会在增长走廊倡议框架下开展国际访问活动的一部分。该倡议旨在扩大迪拜与全球高潜力市场之间的贸易与投资合作。