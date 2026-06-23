阿联酋航空荣获2026年《中东商务旅行者》大奖“全球最佳航空公司”称号

阿通社迪拜2026年6月23日电 阿联酋航空公司在2026年《中东商务旅行者》大奖评选中荣获三项大奖，包括业界最具声望的奖项——“全球最佳航空公司”，以及“最佳头等舱”和“中东最佳机场贵宾休息室”奖项，后者授予其位于迪拜国际机场的头等舱贵宾休息室。

历史悠久的《中东商务旅行者》大奖是该地区最受尊敬的旅游业奖项之一，旨在表彰商务旅行领域的卓越表现，其获奖者通过《中东商务旅行者》读者的提名和投票产生。

阿联酋航空副总裁兼首席商务官阿德南·卡齐姆代表航空公司领取了上述奖项。

这些奖项体现了阿联酋航空致力于提升客户体验的承诺，无论是在空中服务还是地面服务方面。

随着219架空中客车A380和波音777飞机正在接受全面翻新，该航空公司的机队改装计划持续提速；与此同时，新的空中客车A350飞机持续交付，使其最新客舱产品和技术覆盖其全球近140个目的地网络中的越来越大份额。

目前，翻新后的飞机和新交付的空中客车A350已服务于阿联酋航空全球70多个目的地。

该航空公司近期还推出了机上星链服务，项目全部完成后，其将运营全球规模最大的配备星链系统的国际宽体机机队。

截至目前，已有36架飞机安装了这一高速连接服务，使乘客能够在整个旅程期间进行内容流媒体播放、电子游戏、通话、办公以及浏览社交媒体。

阿联酋航空近期还推出了“综合旅行保障保险”，这是行业首创，旨在为旅客在旅行期间提供额外的安心保障和保护。