西门子报告：中东领跑全球基建转型

阿通社迪拜2026年6月23日电 西门子最新研究显示，中东地区已准备进入基础设施转型的新阶段，该阶段将以自主化、韧性和可持续发展为主要特征。

根据《2026年中东基础设施转型监测报告》，中东地区在推进基础设施转型方面领先于全球其他地区。区域决策者展现出更强的投资意愿，并对清洁能源转型表现出更高的紧迫感。

这项题为《驱动转型：新一代基础设施资产如何重塑中东》的研究，基于对400名高级管理人员的调查以及对地区领导者和专家的深度访谈。报告显示，66%的受访高管认为全球能源转型需要大幅提速，而全球平均水平为57%。

西门子中东及卡塔尔智能基础设施业务首席执行官哈坎·厄兹代米尔表示，《2026年中东基础设施转型监测报告》表明，中东地区正经历显著转变，基础设施正逐渐成为推动竞争力、韧性和可持续增长的战略驱动力。

他表示，随着能源系统日益复杂以及需求持续增长，未来的成功将取决于能否大规模整合数据、智能技术和实体基础设施。

报告指出，工业人工智能正在加速运营转型，为国家系统带来前所未有的效率、生产力和可持续发展能力。

62%的受访高管预计，人工智能将在未来三年内重塑基础设施运营。

与此同时，中东地区对自动化的接受程度同样突出。56%的机构已准备在建筑设施中部署自主系统，57%的机构计划在未来一年加大相关领域投资。

对智能技术的需求同样广泛存在。69%的受访者表示，其所在机构需要更先进的解决方案，以实现快速数据整合，从而克服机构壁垒和传统系统带来的挑战。

地区发展格局的变化还推动基础设施系统具备预测故障、隔离问题以及从每一次中断中学习的能力。

目前，61%的机构确认工业人工智能正在提升关键基础设施的韧性，显示出该技术已经具备直接且实际的应用价值。

报告指出，电网现代化仍然是清洁能源转型和整体韧性建设的重要组成部分。64%的受访者认为智能电网和电网软件是关键推动因素；66%的受访者支持将电力、天然气、氢能和交通运输等能源系统组成部分整合至统一协调的平台。

报告还指出，中东地区正积极投资跨境互联项目和区域电力交易机制。这些举措是确保可靠且具备韧性的电力供应，以及提升停电和极端天气事件应对能力的重要步骤。

核心业务脱碳已成为地区机构的首要任务。70%的受访机构已经制定直接排放和间接排放目标，而全球平均水平为58%。

数字化被视为推动这一转型的关键因素。68%的受访者认为数字化是实现转型的重要支撑。

报告显示，合作正成为地区转型的重要基础。65%的受访者确认企业与政府正在能源系统政策领域开展密切合作，高于59%的全球平均水平。