强烈热浪席卷欧洲多国 已致多人死亡

阿通社阿布扎比2026年6月24日电 多个欧洲国家正经历一轮达到峰值的强烈热浪。据法国总理西巴斯蒂安·勒科尔尼宣布，自本月18日以来，已有40人在试图通过游泳躲避高温过程中溺亡。

法国多个主要城市录得创纪录高温。法国气象局表示，30个基准气象站于周二录得昼夜平均气温达29.8摄氏度，高于此前于2019年7月25日和2003年8月5日录得的29.4摄氏度历史纪录。自1947年开始记录相关数据以来，这是最高水平。此外，法国西南部朗德省比索市最高气温达到44.3摄氏度。

此次热浪已对商业、教育和交通运输等领域造成干扰，并对埃菲尔铁塔、卢浮宫以及诺曼底地区圣米歇尔山的参观时间实施限制。此外，法国一座核电站已被关闭。

在意大利，卫生部针对包括罗马和米兰在内的15座城市发布红色高温预警，预计预警范围将扩大至16座城市。

在斯洛文尼亚，国家铁路公司因担忧高温导致铁轨受损，决定在中午12时至晚上7时期间，下调铁路网部分路段列车最高运行时速。

西班牙国家气象局下属100多个气象站录得超过40摄氏度高温。西班牙大部分地区目前已处于高温预警之下。安达卢西亚地区部分区域以及北部巴斯克地区和坎塔布里亚地区面临极高风险警报。安达卢西亚阿尔梅里亚海岸气温已连续第三天未低于30摄氏度。

与此同时，英国南部部分地区，包括伦敦，已发布周三和周四生效的红色预警，预计最高气温将达到40摄氏度。

作为预防措施，数百所英格兰学校于周二提前停课，另有部分学校将持续关闭至周四。

在比利时，布鲁塞尔著名地标“原子球塔”管理部门宣布，受严重热浪影响，自周三起连续三天缩短游客接待时间。该地标是比利时最重要的旅游景点之一。