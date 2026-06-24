阿布扎比港口集团将其在环球支线航运有限公司的持股比例提高至81%

阿通社阿布扎比2026年6月24日电 阿布扎比港口集团24日宣布，已斥资11亿迪拉姆（约3亿美元）收购其最具战略意义资产之一——环球支线航运有限公司（Global Feeder Shipping）额外30%的股权，使其持股比例提高至81%。

2024年2月，阿布扎比港口集团收购了总部位于迪拜的环球支线航运有限公司51%的股权。该公司是按运力计算的全球第四大集装箱支线航运公司，并附带于2026年12月前增加持股比例的选择权。

目前，集团已按2024年确定的企业总价值36.7亿迪拉姆（约10亿美元）行使该项增持选择权。本次收购将通过债务融资及资产变现交易相结合的方式提供资金支持。

阿布扎比港口集团的集装箱支线航运业务主要利用中小型船舶在大型中转枢纽与较小港口之间运输货物。自2020年启动以来，该业务实现了快速增长。

环球支线航运有限公司是集团最具战略意义的资产之一。在全球海运业持续面临扰动期间，GFS在其他运营商退出市场的情况下持续维持并扩大贸易连通性，确保海湾合作委员会地区客户货物流通不中断，同时服务于印度次大陆、红海地区、远东地区、地中海地区及非洲地区，进一步巩固了阿布扎比港口集团作为全球贸易可靠促进者的地位。

通过上述举措，GFS扩大了集团的地理覆盖范围，拓宽了客户基础，并将集团旗下码头连接至更多经济体，同时增强了其在红海地区和阿拉伯湾地区的业务深度。

持股比例提高至81%后，将进一步增强阿布扎比港口集团的现金流创造能力，并赋予集团对这一核心资产更大的战略和运营控制权，从而推动其与集团港口、经济城及物流业务的深度整合。这将进一步强化集团为全球客户提供的一体化端到端贸易和物流解决方案。

阿布扎比港口集团董事总经理兼首席执行官穆罕默德·朱马·沙姆西船长表示：“通过收购环球支线航运有限公司额外30%的股权，阿布扎比港口集团再次表明其持续投资于集团综合业务组合中最重要、表现最优异资产之一的坚定承诺。

“GFS帮助我们进入新的市场，使我们更加贴近客户，并将我们的港口连接至红海地区和海湾地区更多经济体。在贸易连通性尤为重要的时期，这一能力具有重要价值。增加对GFS的持股比例，使我们能够进一步深化其与集团业务组合的整合，并推动集团航运业务实现进一步增长。”

环球支线航运有限公司首席执行官阿米尔·马加米表示：“今天对于GFS而言是重要的一步。随着我们进一步融入阿布扎比港口集团体系，双方合作关系将更加稳固。尽管航运业仍在适应波动的市场环境，但在阿布扎比港口集团的支持下，我们持续扩大服务范围并稳步扩充船队规模。

“保持灵活性并始终以客户为中心，是我们的首要任务。我期待在当前发展势头基础上继续拓展航线网络，并在未来数月和数年为客户创造更大价值。”

2025年，环球支线航运有限公司运输量达到280万个标准箱，完成超过700个航次，覆盖54个国家的89个港口。自2024年2月收购其首批51%股权以来，GFS累计实现息税折旧摊销前利润超过18亿迪拉姆（约5亿美元）。

连同SAFEEN Feeders和Transmar，环球支线航运有限公司构成了阿布扎比港口集团集装箱支线航运业务的核心，为货物进出阿联酋提供关键运输服务。2025年，集团整体集装箱支线航运业务收入较2024年同比增长17%。

该业务还进一步扩大了集团的全球布局，并在其涵盖港口、经济城与自由区、海事与航运、物流以及数字服务等业务板块构成的贸易生态系统中发挥了重要作用。

2025年，海事与航运业务板块总收入增长33%，达到107亿迪拉姆；该板块息税折旧摊销前利润同比增长25%，达到25亿迪拉姆。整体来看，海事与航运业务板块贡献了阿布扎比港口集团总收入的51%，以及集团息税折旧摊销前利润的45%。