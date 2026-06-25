阿布扎比大学跻身《泰晤士高等教育》2026年可持续发展影响力排名全球前400名高校

阿通社阿布扎比2026年6月25日电 阿布扎比大学在《泰晤士高等教育》2026年可持续发展影响力排名中位列全球301—400名，在来自全球的1,603所参评高校中跻身世界前列。

阿布扎比大学同时提升了其在阿联酋国内的排名，在全国12所参评高等院校中与另外两所高校并列第6位。这一成绩体现了该校持续将可持续发展理念融入教育、科研、运营及社区参与等各项工作，并持续推动联合国可持续发展目标取得可量化成果。

阿布扎比大学在10项联合国可持续发展目标（SDGs）中的排名均有所提升。其中，在目标10：减少不平等方面位列全球第14位，并居阿联酋首位；在目标8：体面工作和经济增长方面，与另一所高校并列全球第76位。

此外，该校在目标9：产业、创新和基础设施排名中位列全球301—400名，在目标16：和平、正义与强大机构排名中跻身全球101—200名。

阿布扎比大学在目标4：优质教育方面排名提升300位，跻身全球101—200名；同时，在目标3：良好健康与福祉、目标5：性别平等、目标7：经济适用和清洁能源、目标11：可持续城市和社区以及目标12：负责任消费和生产等多个领域均取得显著进步。

阿布扎比大学校长加桑·奥瓦德教授表示：“衡量一所大学影响力的真正标准，不仅在于课堂和校园，更体现在其为社会创造的价值。我们在《泰晤士高等教育》可持续发展影响力排名中的表现，体现了学校长期致力于培养负责任领导力、推动知识进步，以及建设更加包容、更具韧性、更面向未来社会的坚定承诺。”

《泰晤士高等教育》可持续发展影响力排名通过教育、科研、资源管理、社会服务及治理等多项指标，评估全球高校对联合国可持续发展目标的贡献。阿布扎比大学此次取得的成绩，再次彰显了学校通过创新、知识转移及负责任发展，持续创造社会、经济和环境长期价值的坚定承诺。

阿布扎比大学持续通过科研驱动解决方案、学术计划以及跨领域合作，将可持续发展目标转化为具体行动。围绕阿联酋2050年净零战略倡议、阿联酋2030绿色议程以及学校2027愿景，学校正积极推进气候科学、环境可持续发展、城市可持续发展、可再生能源及可持续农业等重点领域的发展，并不断深化合作伙伴关系，促进知识交流和创新。