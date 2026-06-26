在"勇敢骑士3"行动框架下 阿联酋浮动医院完成4例专科手术

阿通社阿里什2026年6月26日电 位于阿拉伯埃及共和国阿里什的阿联酋浮动医院，在"勇敢骑士3"行动框架下，近日为来自加沙地带的患者成功实施4例专科手术。这是医院持续开展医疗和人道主义工作的一部分，旨在为巴勒斯坦人民提供专科治疗和医疗保健服务。

此次实施的手术包括股骨、小腿及髋部复杂骨折固定与治疗，采用植骨进行骨组织重建，安装专用外固定支架，以及针对既往伤情和骨折并发症开展外科治疗。

医疗团队表示，所有手术均取得成功，目前患者仍在医院接受持续医疗护理、治疗及随访，并依据综合治疗方案接受康复管理，以加快恢复进程、改善生活质量并恢复行动能力。

这一成果体现了阿联酋浮动医院先进的医疗水平和专科救治能力，也彰显了医院凭借专业医疗团队和现代化医疗设备处理复杂、精细病例的能力，为来自加沙地带的患者和伤员提供先进的医疗服务。

阿联酋浮动医院继续提供综合医疗和治疗服务，包括专科手术、物理治疗、血液透析以及各类诊断和治疗服务。这些服务构成了阿联酋为支持巴勒斯坦人民、减轻其苦难而实施的一体化医疗体系的重要组成部分。

上述努力均属于"勇敢骑士3"行动的一部分。通过该行动，阿联酋持续实施各项人道主义、救援和医疗倡议，为加沙地带巴勒斯坦人民提供支持，充分体现了阿联酋长期坚持的人道主义理念，以及在各种情况下向有需要者提供援助、与他们并肩同行的坚定承诺。