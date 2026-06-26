美国、澳大利亚晋级2026世界杯32强

\u963F\u901A\u793E\u52A0\u5229\u798F\u5C3C\u4E9A\u5DDE2026\u5E746\u670826\u65E5\u7535 \u57282026\u5E74\u56FD\u9645\u8DB3\u8054\u4E16\u754C\u676FD\u7EC4\u6700\u540E\u4E00\u8F6E\u5C0F\u7EC4\u8D5B\u4E2D\uFF0C\u6FB3\u5927\u5229\u4E9A\u7ECF\u8FC7\u4E00\u573A\u6FC0\u70C8\u8F83\u91CF\uFF0C\u4EE50\u6BD40\u6218\u5E73\u5DF4\u62C9\u572D\uFF0C\u4ECE\u800C\u4EE5D\u7EC4\u7B2C\u4E8C\u540D\u8EAB\u4EFD\u664B\u7EA732\u5F3A\u3002\u6B64\u524D\uFF0C\u7F8E\u56FD\u5C3D\u7BA1\u4E8E\u5468\u4E94\u5728\u6D1B\u6749\u77F6\u4EE52\u6BD43\u4E0D\u654C\u571F\u8033\u5176\uFF0C\u4F46\u5DF2\u63D0\u524D\u9501\u5B9AD\u7EC4\u5934\u540D\u3002