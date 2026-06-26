美国、澳大利亚晋级2026世界杯32强

阿通社加利福尼亚州2026年6月26日电 在2026年国际足联世界杯D组最后一轮小组赛中，澳大利亚经过一场激烈较量，以0比0战平巴拉圭，从而以D组第二名身份晋级32强。

此前，美国尽管于周五在洛杉矶以2比3不敌土耳其，但已提前锁定D组头名。