阿联酋向黎巴嫩提供人道主义援助

阿通社阿布扎比2026年6月27日电 根据阿联酋总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下的指示，阿联酋正通过阿联酋国际援助署向黎巴嫩提供多元化人道主义援助，以帮助持续危机中的受影响民众。

阿联酋提供的人道主义援助体现了国家的人道文明使命，以及对受灾害和危机影响的社会与人民所承担的道义责任，同时也体现了其履行国际承诺，确保迅速向受灾民众提供人道主义响应的坚定立场。

阿联酋国际援助署主席塔里克·艾哈迈德·阿梅里博士重申，阿联酋将继续在全球范围内积极应对各类危机、灾害和紧急事件，并通过提供各种形式的救济援助支持受影响的社会和民众，促进早期恢复，确保受灾群众获得包括食品、药品、衣物和住所在内的基本生活需求。

他表示，阿联酋国际援助署将与黎巴嫩最高救济委员会协调，运送食品及其他救援物资，以确保及时提供必要的人道主义服务，并迅速向受影响民众运送基本生活必需品。

另一方面，黎巴嫩共和国驻阿联酋大使塔里克·哈桑·穆奈米奈对阿联酋领导层、政府和人民长期以来始终坚定支持黎巴嫩人民、在任何情况下始终与黎巴嫩人民团结一致表示诚挚感谢和高度赞赏。

他高度评价阿联酋帮助黎巴嫩应对艰难生活条件、满足紧急需求，并推动实现和平、稳定、发展与繁荣所作出的努力。

多年来，阿联酋始终坚定支持兄弟的黎巴嫩人民，持续提供多样化的人道主义和发展援助，其中包括“阿联酋与黎巴嫩站在一起”倡议，充分体现了深深植根于阿联酋社会的奉献、团结与合作价值观。