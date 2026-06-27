迪拜水电局通过红树林种植和海滩清洁行动加强环境可持续发展

阿通社迪拜2026年6月27日电 迪拜水电局与迪拜环境与气候变化局合作，于2026年在杰贝阿里海洋保护区种植700株红树林，共动员254名志愿者参与，累计提供508小时志愿服务。

此次行动是自今年年初以来持续开展的一系列海滩清洁和红树林种植活动的一部分，旨在支持环境可持续发展，并保护海洋生物多样性。

迪拜水电局董事总经理兼首席执行官赛义德·穆罕默德·塔耶尔表示，基于我们对社会责任的坚定承诺，我们将继续推进环境保护和生物多样性保护工作，同时倡导依托自然的解决方案，应对气候变化，加快实现净零排放目标。我们与政府及私营部门合作伙伴共同实施的红树林种植项目，充分体现了协同合作对于实现环境可持续发展的重要意义，同时支持阿联酋到2030年种植1亿株红树林的国家目标。我们将继续扩大迪拜绿色空间，提升居民生活质量，并鼓励社会各界共同参与保护宝贵的自然资源。

数据显示，自2023年至2026年5月底，迪拜水电局已在杰贝阿里海洋保护区累计种植14650株红树林。与此同时，该局开展的海滩清洁行动累计清理垃圾3546多公斤，其中大部分为塑料废弃物。上述活动共吸引2154名志愿者参与，包括迪拜水电局员工、员工家属、下属机构工作人员以及迪拜水电学院学生。

参加活动的志愿者高度评价迪拜水电局在提高公众红树林种植和环境保护意识方面所作出的努力，并强调切实可推广的解决方案对于改善空气质量、保护陆地和海洋栖息地以及维护迪拜沿海生态系统具有重要作用。